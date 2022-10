Para não ir pra guerra, russo quebra próprio braço com marreta, VEJA VÍDEO

Está circulando um vídeo na internet em que é mostrado um jovem russo utilizando uma marreta para golpear o braço de seu amigo. Supostamente, o motivo do ataque seria para evitar que o golpeado fosse convocado para guerra na Ucrânia. Recentemente, o governo russo convocou 300 mil reservistas e gerou alvoroço entre homens jovens que não querem se apresentar.





No vídeo, os dois jovens estão em uma casa, e o jovem sem camisa está sentado e estende o braço esquerdo enquanto seu colega utiliza uma marreta de cabo longo e golpeia fortemente o antebraço do amigo. Depois do golpe, o amigo sai de cena e o jovem levanta, aparentemente, meio atordoado.





Em seguida, o amigo retorna e pergunta: “Kolyan, está tudo bem?”. Segundos depois, uma mulher aparece e começa a conversar com o jovem que teve o antebraço golpeado. “Foi difícil? Mas ele não quebrou seu antebraço?”, de acordo com traduções feitas pelo jornal “Daily Star”. Por fim, não é possível determinar se o antebraço realmente foi quebrado ou não.





Essa história soma-se a diversas outras parecidas em que reservistas russos quebram seus próprios membros para evitar serem chamados para lutar na guerra da Ucrânia. Além de registros de homens russos entre 18 e 27 anos tentando fugir do país, foi divulgado o crescimento da procura por “como quebrar um braço” nos buscadores do país. (Com informações de “Daily Star”)





Via Terra Brasil Notícias