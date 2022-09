PT VAI AO TSE PARA PROIBIR BOLSONARO DE DIVULGAR IMAGENS DO 7 DE SETEMBRO

Integrantes do PT e da campanha do ex-presidente Lula admitem em caráter reservado que foram surpreendidos com o tamanho das manifestações de 7 de Setembro, realizadas em Brasília. O PDT, outro partido de oposição ao governo, ingressou com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro (PL) e de seu candidato a vice, general Braga Netto, por abuso de poder e desvio de finalidade.





Comemorações do bicentenário da Independência foram registrados em São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte e mais cidades. Segundo interlocutores de Lula, o PT vai tentar trabalhar em duas frentes para amenizar os frutos eleitorais de Bolsonaro com os desfiles: questionar judicialmente o uso político dos atos e minimizar, nas redes sociais, a dimensão dos atos.





Em relação ao segundo aspecto, a ideia do marketing político do PT é disseminar a narrativa de que os atos de 2022 foram semelhantes aos do ano passado e que as imagens que estão circulando nas redes não representam a realidade. Outra preocupação petista é com o chamado voto indeciso. Na avaliação de alguns aliados de Lula, as imagens têm potencial de atrair o eleitor que ainda não se definiu entre o petista ou entre o presidente da República.





Com informações do portal Revista Ceará