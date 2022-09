Bolsonaro lidera por 41,8% a 35,7% de Lula, aponta pesquisa nacional

Pesquisa nacional Modalmais/Futura Inteligência realizada antes das manifestações de 7 de Setembro mostra o presidente Jair Bolsonaro na liderança das intenções de voto da disputa pelo Planalto com 41,8% contra 35,7% do ex-presidente Lula. Ciro Gomes aparece em terceiro com 7,7%, seguido de Simone Tebet com 5,4%.





Brancos e nulos somam 3,2% e 4,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Os demais candidatos não atingiram 1% das intenções de voto.





Bolsonaro também aparece na frente no levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado aos nomes dos candidatos. Nesse caso, o presidente aparece com 41,2% e 36,9% de Lula, mostrando que o petista perde votos quando outras opções são apresentadas ao eleitor.





Ciro tem 5,4% e Tebet 2,8%. Brancos e nulos somam 3,5% e 9% não souberam ou não quiseram responder. Os demais candidatos não atingiram 1% das menções.





A Futura também simulou um eventual 2º turno e, nesse cenário, houve uma virada de Bolsonaro que saltou de 43,8% para 45,9%, enquanto Lula caiu de 45,3% para 44,7% em relação ao levantamento da semana passada. Brancos e nulos somam 7,2% e 2,2% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.





A Futura Inteligência também simulou 2º turno entre Bolsonaro e Ciro Gomes e entre Lula e Ciro:





Bolsonaro – 45,3%

Ciro – 41%

NS/NR – 2,2%

Branco e nulo – 11,4%





Lula – 41,8%

Ciro – 33,3%

NS/NR – 1,5%

Branco e nulo – 23,4%









Rejeição





Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Lula viu sua rejeição aumentar de 40,7% para 42% enquanto Bolsonaro viu sua rejeição diminuir de 39,9% para 38,7%.





A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 5 e 6 de setembro em ligações telefônicas. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2% para mais ou menos. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02618/2022. Clique aqui para acessar a íntegra do levantamento.





(Diário do Poder)