Bolsonaro promete Auxílio Brasil de R$ 800 para trabalhadores; vídeo

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em programa eleitoral exibido tanto no rádio quanto na televisão, nesta quinta-feira (8), que vai aumentar o Auxílio Brasil para R$ 800.





O acréscimo, entretanto, depende de duas condições. A primeira depende, obviamente, que ele seja reeleito. A segunda conjuntura faz menção à empregabilidade. No caso, o beneficiário do auxílio vai precisar arrumar um emprego, elevando, assim, o valor de R$ 600 para R$ 800.





Atualmente, a regra da emancipação prevê que a pessoa poderá continuar recebendo o benefício desde que a renda familiar não ultrapasse R$ 525 por mês.





Na propaganda, o locutor compara o Auxílio Brasil com o Bolsa Família, apontado como projeto social do PT. No texto, diz que “os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Brasil poderão acumular o benefício e o salário do emprego”.





– Quando Bolsonaro dá R$ 200 a mais, ele incentiva o trabalho. Isso é o oposto do que o PT fazia – reitera a campanha.





O programa social criado na gestão petista previa um período de permanência de dois anos para quem passasse a ter um emprego, além da regra de que a renda familiar per capita não ultrapassasse meio salário mínimo.

