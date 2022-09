Racha dos irmãos FGs na campanha pelo Abolição repercute na mídia nacional

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), continuam rachados com o presidenciável Ciro Gomes (PDT). Motivo: o nome de Roberto Cláudio (PDT) para concorrer ao Abolição e a estratégia política dele para derrotar os também candidatos Elmano de Freitas (PT) e Camilo Santana (PT) — respectivamente, candidatos a governador e senador. A confusão é destaque hoje (9) no jornal Estado de S. Paulo.





Na corrida pelo poder, os pedetistas estão batendo forte na governadora Izolda Cela, que já foi do PDT e rompeu com o grupo porque teve o nome vetado para concorrer à reeleição. Enquanto isso, os petistas estão na defesa dela, juntamente com Ivo, que usou as rede sociais para soltar: “À repulsiva moda Bolsonaro, inventam mentiras e passam a repeti-las na tentativa inútil de as transformarem em verdades e com isso enganarem as pessoas. Não passarão”.





Segundo o jornal, Ivo bateu duro em Roberto Cláudio sem nomeá-lo.





Em tempo





O jornal trouxe também, na mesma nota, uma foto de Cid pregando adesivo de Camilo num evento em Sobral.





Confira trecho do Estadão



Fonte: CN7