Rejeição de Lula “dispara” e total bate recorde, diz pesquisa

Além da queda de intenção geral de votos, a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (1º), trouxe mais um dado preocupante para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nível de rejeição do candidato do PT à Presidência nunca esteve tão alto, atingindo 39% dos entrevistados.





Em maio, o número de eleitores que não votaria no petista de jeito nenhum estava em 33%. Em agosto, o total já havia atingido 37%.





Das vezes em que Lula disputou a eleição para a Presidência, o máximo de rejeição atingida pelo petista nas pesquisas foi de 38% em 1994. A eleição daquele ano foi então vencida em primeiro turno pelo candidato Fernando Henrique Cardoso.





Além de Lula, o último Datafolha também trouxe o nível de rejeição dos outros candidatos. Jair Bolsonaro aparece com 52%, Ciro Gomes registrou 24% e Simone Tebet teve 14%.





A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro com 5.734 pessoas em 285 cidades do Brasil. A margem de erro do levantamento é 2% percentuais e o nível de confiança é de 95%. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00433/2022. (Pleno News)