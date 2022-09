URGENTE: Casa de Moro é alvo de busca e apreensão por determinação da Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral cumpriu na manhã deste sábado (3), mandados de busca e apreensão de materiais de campanha irregulares na casa do ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil). A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.





Conforme informação da colunista, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tomou a decisão porque diversos materiais impressos da campanha violam a legislação eleitoral. De acordo com TRE, o ex-juiz têm postado também propaganda considerada irregular, ante a desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato a senador relativamente a dos suplentes.