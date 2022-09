Samu socorre mais de 70 alunos que tiveram intoxicação alimentar com merenda de escola

Pelo menos 70 alunos do Centro de Excelência José Rollemberg Leite, localizado em Aracaju, passaram mal depois de comer a merenda servida na escola. Os sintomas foram semelhantes em todos os alunos, diagnosticados com intoxicação alimentar.





Segundo informações da Secretaria de Educação do estado do Sergipe, foram 72 alunos que manifestaram sintomas. As crianças começaram a passar mal depois de tomar o café da manhã servido na unidade, que continha: suco, cuscuz e carne moída com molho.





Dos 72 alunos, pelo menos 33 precisaram ser levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. Segundo nota da secretaria, algumas das crianças tiveram diarreia, vômito e náuseas, o que foi classificado como sintomas leves.





Pelo menos 4 ambulâncias e duas “motolâncias” do Samu precisaram ser usadas para prestar socorro a todas as crianças. Felizmente, nenhum dos alunos apresentou quadro mais grave e todos receberam alta no mesmo dia.





“Em uma análise preliminar da equipe de nutricionistas da Secretaria identificou que, dadas as circunstâncias, há indícios de que pode ter havido uma falha, pontual, no pré-preparo da carne moída”, diz ainda a nota da secretaria.





Ainda segundo a nota, foi aberto um procedimento administrativo para investigar o caso. Amostras dos alimentos também foram coletados e encaminhados ao laboratório. O exame deve esclarecer, com maior detalhes, o que pode ter causado o mal-estar coletivo dos alunos. De acordo com a secretaria, nenhum dos alunos sofreu com sintomas graves.





(Minuto Info)