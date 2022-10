Acaba de sair do forno a pesquisa mais assustadora para a campanha de Lula

Como ocorre em todas as eleições, começam a circular nos bastidores políticos várias sondagens eleitorais feita por tracking, como são chamadas as pesquisas internas dos partidos feitas por telefone, com monitoramentos diários.





Há resultados para todos os gostos, diga-se. Prova disso é o levantamento encomendado pelo PSD de Gilberto Kassab em São Paulo, que exibe um cenário catastrófico para as pretensões estaduais e nacionais do PT — caso esteja certo, claro. O tracking em questão ouviu 1.440 pessoas entre os dias 27 e 28 de outubro e a margem de erro do trabalho é de 2,64 pontos. As informações são da Veja.





Segundo a pesquisa encomendada pelo PSD, Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista na corrida ao Palácio do Bandeirantes, teria 62% contra 38% do petista Fernando Haddad dos votos válidos. Na disputa presidencial, de acordo com o mesmo levantamento, a intenção de votos dos paulistas é também francamente favorável a Bolsonaro contra Lula: 61% a 39%.





O tracking do PSD pegou de surpresa até os políticos mais experientes, pois outras pesquisas dão margens muito mais apertadas, tanto na eleição estadual quanto na presidencial. Se as projeções desse levantamento se confirmarem, no entanto, estará configurado o horizonte de uma tempestade perfeita tanto para as campanhas de Haddad e de Lula às vésperas do pleito de amanhã, domingo, 30.