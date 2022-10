Jair Bolsonaro promete salário mínimo de R$ 1.400 em 2023

Logo no primeiro bloco do debate Presidencial promovido pela Globo nesta sexta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou que o salário mínimo a partir de 2023 será de R$ 1.400. O chefe do Executivo respondeu à crítica de Lula (PT) à reforma da Previdência feita pelo atual governo.





– O aposentado também está passando fome, não teve aumento de salário mínimo. Isso acontece nesse país que você deveria saber. Trabalhador que poderia se aposentar com R$ 2 mil hoje ganha R$ 1,3 mil – afirmou Lula.





Em resposta, Bolsonaro disse que foi concedido “reajuste ao salário mínimo no mínimo pela inflação” e anunciou o novo reajuste. O valor atual do salário mínimo é de R$ 1.212.





O ex-presidente Lula ainda insistiu em uma notícia falsa de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabaria com 13º salário e as férias. Durante o embate, Bolsonaro questionou reiteradas vezes se o petista manteria a informação, veiculada nos programas eleitorais do PT.





Após o debate, em entrevista à jornalista Renata Lo Prete, Bolsonaro reafirmou o plano de reajuste para o próximo ano, em uma eventual nova gestão.





– Mesmo com pandemia, falta d’água e outras crises, concedemos reajuste a aposentados e majoramos o salário mínimo. Tanto é verdade que acertamos economia e posso anunciar o novo salário mínimo será de R$ 1.400 – afirmou





