Após negar ida ao SBT, Lula foge também do debate da Record

Com a ausência do petista, Bolsonaro será entrevistado por cerca de uma hora no próximo domingo.

Após anunciar que não comparecerá ao debate que será organizado pelo SBT em um pool com veículos de imprensa nesta sexta-feira (21), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também não estará no embate que seria promovido pela Record TV no próximo domingo (23). A informação foi confirmada pela própria emissora.





De acordo com as regras do programa, o debate passará a ser uma sabatina com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que confirmou presença. O atual chefe do Executivo será entrevistado por cerca de uma hora, a partir das 21h.





A mesma regra será aplicada ao debate organizado pelo SBT que, em parceria com um pool de veículos de imprensa composto por CNN, Estadão, rádio Eldorado, Terra, Veja e Nova Brasil, promoveria um encontro entre os candidatos nesta sexta. Com a ausência do petista, Bolsonaro responderá perguntas feitas pelos jornalistas dos veículos integrantes do pool.





Já a entrevista com Bolsonaro na Record acontecerá diretamente dos estúdios da emissora, em São Paulo, e terá transmissão simultânea do R7, da Record News e também por outras plataformas do grupo, como o Playplus. O evento será conduzido pelo jornalista Eduardo Ribeiro.





(Pleno News)