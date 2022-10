Atriz leva tiro e morre após sofrer tentativa de assalto, no RJ

Na noite desta quarta-feira (5), uma atriz de teatro morreu baleada após sofrer uma tentativa de roubo. O caso aconteceu em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do G1.





Câmeras de segurança registraram o momento em que dois bandidos abordaram Eliane Lorett de Campos, de 58 anos. A atriz estava dirigindo um carro e não parou durante a abordagem dos criminosos. Ela acabou sendo atingida na cabeça por um deles.





A ação durou seis segundos. Os ladrões correram em seguida.





Moradores da rua onde o crime aconteceu acionaram o Corpo de Bombeiros do Quartel de Guadalupe. Eliane chegou a ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ela morreu antes de ser operada.





A vítima atuava como atriz há mais de 20 anos e também era professora aposentada.