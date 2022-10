Bizarro: casal implanta chips nas mãos e controla casa onde moram

Um casal americano transformou a casa onde moram em um sistema que pode ser ativado somente com a mão. Após o implante de chips no corpo, o sistema pode ser ativado só com o toque das mão nas bases de energia.





O casal de Los Angeles, nos Estados Unidos (EUA) começou a compartilhar no TikTok desde 2020 a rotina em casa.





Depois de tudo isso, não só o casal tem a tecnologia implantada, como os os cachorros, apelidadados de Chip e Pup, também possuem um chip como forma de identificação.





A dupla tem mais de três seguidores no TikTok e chamou a atenção dos usuários com a vida repleta de tecnologia, o que trouxe elogios e também criticas.





Via Portal CM7