Bolsonaro abre 15,2 pontos de vantagem em São Paulo, maior colégio eleitoral do País

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atingiu a meta de estabelecer vantagem de 15 pontos percentuais de vantagem em relação a Lula (PT), nas intenções de voto no Estado de São Paulo.





O levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (21), mostra – no cenário de votos válidos – que o presidente abriu 15,2 pontos de vantagem.





Essa vantagem vinha sendo apontada pela campanha de Bolsonaro como condição essencial para a pretendida “virada”, na votação do próximo dia 30.





Agora, de acordo com a pesquisa, Bolsonaro agora soma 51,9% no cenário estimulado, contra 38,2% do adversário, mostrando que o atual presidente subiu 1,9 ponto em relação à semana passada, quando ele somava 49,8%. Lula tinha 40,9% e caiu2,7 pontos, para 38,2%.





Excluindo-se os 4% de eleitores indecisos e os 5,9% que prometem votar branco ou nulo e se considerando apenas os votos válidos, Bolsonaro tem 57,6% e Lula 42,4%.





O Paraná Pesquisas entrevistou 1.810 eleitores em 77 municípios do Estado de São Paulo, entre os dias 16 be 20 deste mês e registrou o levantamento na Justiça Eleitoral sob nº BR-00165/2022.





Veja os números da pesquisa estimulada para presidente em São Paulo:

Aqui, os números sobre votos válidos para presidente em São Paulo:



(Diario do Poder)