UNINTA EaD realiza IV Semana Acadêmica dos cursos tecnológicos

Acontece durante os dias 24 a 27 de outubro a IV Semana Acadêmica dos cursos Tecnológicos do UNINTA EaD. O evento reunirá traz a temática relacionada a diversidade do conhecimento e a interconexão dos saberes e acontece no auditório Eliana Aragão, no anexo A do campus Sobral do Centro Universitário Inta (UNINTA). Nelson Rossi, diretor comercial da Grendene, será o palestrante do primeiro dia do evento. As inscrições estão abertas ao público e podem ser feitas no site https://www.even3.com.br/iv-semana-academica-dos-cursos-tecnologicos-ead-281997





As atividades também terão transmissão ao vivo também pelo canal oficial do AIAMIS no YouTube, o evento trará a integração entre comunicação e aprendizagem, incentivando o protagonismo do estudante no saber e na diversidade que o ensino a distância oferece..





O evento tem o objetivo de integrar todos os agentes envolvidos no processo acadêmico a distância. “O conhecimento geral dos recursos de comunicação, tecnológicos, metodológicos e didáticos, elevará a qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes diante dos desafios”, comenta o Prof.Me. Matheus Salvany, coordenador da graduação de Marketing EaD do UNINTA.





A programação da IV Semana Acadêmica dos cursos Tecnológicos do UNINTA EaD pode ser acessada neste link: http://uninta.vc/semanacursostecnologicos









SERVIÇO





Evento: V Semana Acadêmica dos cursos Tecnológicos do UNINTA EaD





Dia: 24 a 27 de outubro





Hora: a partir das 18h do dia 24/10/2022.





Local: Uninta - Sobral / Canal youtube Uninta.