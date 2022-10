Bolsonaro: “Narrativas tentam nos colocar contra nossos irmãos do Nordeste”

Em ataques a Lula, o presidente Bolsonaro emendou ainda ser “impossível promover o maior e mais destrutivo esquema de corrupção de nossa história e ao mesmo tempo respeitar a democracia”





O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, afirmou que “narrativas” estão tentando colocá-lo “contra nossos irmãos do Nordeste”. Em indireta ao opositor político Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem disputa o segundo turno, o chefe do Executivo também em “conversa mole”.





“A conversa mole agrada, mas é a coragem e a firmeza que garantem a segurança e o futuro de um povo e de uma nação nos momentos decisivos. São essas virtudes que nos protegem dos ataques à nossa soberania, das chantagens dos poderosos e dos conchavos que massacram o nosso povo”, disse Bolsonaro nesta quinta-feira (6/10) por meio das redes sociais.





Citando nominalmente o petista, caracterizou que a “malandragem” de Lula “serviu para enrolar o povo enquanto seu governo o roubava e para enganá-lo sobre a falsa absolvição de seus crimes”.





