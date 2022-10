BOMBA: Igor, dono do Flow Podcast, diz que 1 milhão de pessoas ao vivo na participação de Lula podem ter sido manipulados; VEJA VÍDEO

O dono e apresentador do Flow Podcast, Igor Coelho, revelou em um vídeo que já circula nas redes que percebeu manipulação nos números para inflar audiência do ex-presidente Lula (PT) durante seu programa.





Ele confirmou que também recebeu imagens de pessoas assistindo à live com até mais de uma dezena de dispositivos conectados.





“Menos da metade disso é espectador único”, disse.





O apresentador também se disse “frustrado” com a atitude da equipe do petista, que começou a querer encerrar a live logo depois de ela atingir 1 milhão de espectadores. Na opinião do host do podcast, o objetivo pareceu ser apenas quebrar o recorde anterior, do presidente Jair Bolsonaro (PL) – numa live que teve mais de cinco horas.





Dias depois da live no Flow, Bolsonaro foi a um outro podcast, de menor relevância, e, aparentemente utilizando-se dos mesmos métodos, voltou a bater o recorde de audiência nesse tipo de programa.