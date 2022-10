Gravíssimo: Secretaria Geral do TSE pode ter exonerado funcionário para esconder falcatrua

O depoimento do funcionário do TSE, Alexandre Gomes Machado, pode ter sido uma tentativa de esconder uma suposta fraude na propaganda eleitoral que trabalhou a favor de Lula, uma das revelações feita por uma fonte do tribunal e que o funcionário não existe no sistema de votação da justiça eleitoral, sao fatos gravíssimos que podem ser motivo de inquérito policial depois que o funcionário procurou a Polícia Federal nesta quarta-feira para prestar um depoimento, no depoimento ele diz ter sido demitido do TSE após ter relatado a seus superiores no tribunal a ocorrência de irregularidades na veiculação da propaganda de Jair Bolsonaro por rádios, conforme a campanha do presidente denunciou nesta semana.





Segundo Machado, ele foi demitido trinta minutos depois de ter enviado um e-mail para a chefe de gabinete do secretário-geral da Presidência do TSE. Todo o Brasil espera atentamente qual será a posição do tribunal diante desse flagrante escárnio contra o sistema eleitoral brasileiro, outra pergunta que fica no ar, quem participou desse esquema?. Aguardemos as próximas horas que devem ser decisivas.



Via Terra Brasil Notícias Foto: TSE