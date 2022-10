Brasmarket: Bolsonaro tem 53,3% dos votos válidos; Lula 46,7%

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), é o favorito para vencer as eleições deste ano, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasmarket divulgada nesta segunda-feira (24).





Segundo o cenário geral do levantamento, Bolsonaro tem 47,7% das intenções de voto, contra 41,8% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nulos e brancos representam 5,2%, indecisos, 2,9%, e 2,5% afirmaram que não irão votar.





Levando em consideração apenas os votos válidos (quando brancos, nulos e indecisos são excluídos da contagem), o atual presidente tem 53,3% e o petista, 46,7%.





O Instituto Brasmarket informou que ouviu 2.400 pessoas de 529 cidades, por telefone, entre os dias 19 e 23 de outubro de 2022. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08487/2022.





No primeiro turno, Lula terminou com 48,43% dos votos válidos; Bolsonaro teve 43,20%. O segundo turno do pleito será no dia 30 de outubro.





Fonte: Rede TV Uol