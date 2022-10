Capitão Wagner encerra campanha em Sobral ao lado de Oscar e Moses Rodrigues

O candidato do União Brasil ao Abolição, Capitão Wagner, encerrou sua campanha em Sobral ao lado dos candidatos a deputado estadual Oscar Rodrigues e a deputado Federal Moses Rodrigues. A motocarreata percorreu as ruas do município na noite de ontem (30/09). As informações são do CN7.





Concomitantemente, ocorria carreata do presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao lado do nome pedetista ao Abolição Roberto Cláudio. No evento do FG, não compareceram os irmãos Cid e Ivo Gomes, respectivamente, senador e prefeito de Sobral.





Em tempo





Wagner mostrou sua força em Sobral, terra da família Ferreira Gomes.





Confira vídeo da carreata em Sobral: