Gusttavo Lima declara apoio a Bolsonaro em show nos EUA

O cantor Gusttavo Lima declarou publicamente apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), durante show em Miami, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (30). O sertanejo exibiu a bandeira do Brasil e fez o gesto de “22” com as mãos, enquanto o público gritava “mito”.





– Saúde para todos nós, para todos os brasileiros – exclamou o artista.





Bolsonaro agradeceu o apoio do cantor e compartilhou vídeo do momento em sua rede social.





– O Embaixador e o povo já decretaram! Neste domingo, é 22 para o Brasil seguir no caminho da liberdade e da prosperidade! Valeu, @gusttavo_lima! – escreveu o chefe do Executivo

- O Embaixador e o povo já decretaran! Neste domingo, é 2️⃣2️⃣✅ para o Brasil seguir no caminho da liberdade e da prosperidade! Valeu, @gusttavo_lima ! pic.twitter.com/5C74Lf6JRb — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 1, 2022