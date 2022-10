Ciro Gomes em Sobral: depois da traição houve "corrupção generalizada"

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) voltou a dizer que foi vítima de traição política no Ceará durante coletiva de imprensa em Sobral, sua cidade natal, na noite desta sexta-feira, 30. Sem citar nomes, Ciro falou em "manipulação de dinheiro público" e "corrupção generalizada" como obstáculos à campanha de Roberto Cláudio (PDT) para o Governo do Estado.





Perguntado sobre a expectativa para a reta final da campanha do aliado, Ciro respondeu: "É uma luta tremenda porque a traição se estendeu na conta do maior abuso e manipulação de dinheiro público, corrupção generalizada, mas o povo está sentindo, Roberto é disparado o melhor candidato", disse o presidenciável em conversa com jornalistas antes de participar de carreata ao lado de RC.





Sobre posicionamento em um eventual segundo turno na disputa estadual, o pedetista respondeu: "Eu vou votar no Roberto Cláudio no primeiro e no segundo turnos". Um dos destaques da carreata foram as ausências dos irmãos de Ciro, Ivo e Cid Gomes, ambos neutros em relação à disputa pelo Palácio do Abolição.





Questionado sobre a divisão na família, em relação aos irmãos, e o peso político disso no último ato de sua campanha presidencial em sua terra natal, Ciro fez uma analogia sobre a traição do apóstolo Judas a Jesus Cristo. "Nosso senhor Jesus Cristo, filho unigênito de Deus, num colegiado de doze apóstolos, teve um que traiu e eu sou só um pecador", refletiu.





Na carreata desta sexta-feira, 30, além de Roberto Cláudio, Ciro também estava acompanhado dos deputados estaduais Sérgio Aguiar e Queiroz Filho, do deputado federal Leônidas Cristino, os três do PDT, do secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, além do candidato a vice de RC, Domingos Filho.





A irmão de Ciro, Lia Gomes (PDT), que concorre ao parlamento estadual e apoia a candidatura de Roberto Cláudio, também participou do ato, assim como o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.





Com informações do repórter Henrique Araújo, enviado a Sobral.





(O Povo)