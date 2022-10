Direita e centro voltam a se unir e protagonistas da operação Lava Jato declaram voto em Bolsonaro contra Lula; veja vídeo

Com o segundo turno marcado pela disputa entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, com o petista levando vantagem, os protagonistas da lava-jato o ex-juiz federal Sergio Moro, sua esposa Rosangela Mora e Ex-procurador-chefe da força-tarefa do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, agora eleitos, voltaram a declarar apoio à reeleição ao presidente Jair Bolsonaro.





Tradicionalmente conservador, o eleitorado paranaense realizou, com uma enxurrada de votos nas urnas em apoio aos protagonistas da Lava Jato.Testado nas urnas pela primeira vez, o ex-juiz federal Sergio Moro (União Brasil) venceu a disputa para o Senado, prometendo ser oposição em um eventual governo Lula —réu a que, como magistrado, condenou por corrupção em 2017.





Rosangela, que se elegeu por São Paulo com uma campanha de forte vinculação ao esposo, afirmou que “honraria” cada um dos 217.170 votos. Ela fez o comentário em resposta a uma publicação do União Brasil, que a definiu como um nome que “levanta a bandeira da Lava Jato e das pessoas com doenças raras”.





Ex-procurador-chefe da força-tarefa do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol foi o deputado federal mais bem votado no estado, superando os 325 mil votos. Nas redes socais Deltan Dallagnol declarou apoio.

@deltanmd, eleito, declara voto em Bolsonaro no segundo turno. 👏👏👏 pic.twitter.com/mGFf5Jk9lp — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) October 3, 2022