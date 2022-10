Em nova propaganda, Bolsonaro perde perdão ao povo brasileiro

Em nova peça publicitária de sua campanha á reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pede perdão aos eleitores por suas palavras. O vídeo foi lançado nesta quarta-feira (12).





– Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão – declara o chefe do Executivo.





Bolsonaro pondera que, ainda que ás vezes não escolha a palavras certas, seu governo é uma alternativa a um “passado do crime, da corrupção e da miséria”, em uma referência ao seu oponente no 2° turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Confira a íntegra da declaração do presidente:





"Eu quero falar com você: essa eleição não se trata apenas de escolher um presidente, vai muito além. É a escolha entre 2 caminhos: o caminho do passado, do crime, da corrupção e da miséria e um Brasil que estamos construindo de liberdade, respeito e prosperidade. Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você: viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Quero você, junto comigo, para continuar a transformação do nosso Brasil.”





(Pleno News)