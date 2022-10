Dupla encapuzada invade restaurante e mata dois homens a tiros em Maracanaú/CE

Uma dupla encapuzada e armada invadiu um restaurante e matou dois homens que estavam no estabelecimento no Conjunto Industrial, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (11).





O crime foi flagrado pelas câmeras do local. As imagens registraram o momento em que os suspeitos desceram de um carro encapuzados, com colete à prova de balas e com armas em punho, entre elas, um armamento longo.





Na ação, os criminosos abordaram dois homens que estavam sentados em uma das mesas do estabelecimento, acompanhados de duas mulheres e uma criança. Na ocasião, as vítimas levantaram, colocaram a mão na cabeça e ficaram de costas, enquanto as mulheres se afastaram.





Nesse momento, os criminosos executaram os homens na frente de todos que estavam no local. Após o crime, os suspeitos fugiram no mesmo veículo, que ficou aguardando. Eles levaram duas sacolas que estavam com uma das vítimas. Toda ação durou pouco mais de um minuto.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar, Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados para a ocorrência e fizeram os primeiros levantamentos.





O duplo homicídio é investigado pelo 14º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil responsável pela área.





