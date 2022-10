Em Recife, Bolsonaro afirma: “Lula vai voltar para a cadeia”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira (13), que seu adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai “voltar para a cadeia”. Durante discurso em Recife, Pernambuco, o chefe do Executivo também disse que defende o livre comércio, enquanto o petista prefere um “Estado opressor”.





– Lula, ladrão, seu lugar é na prisão – gritavam apoiadores do presidente que ouviam seu discurso na capital pernambucana.









Bolsonaro, então, concordou:





– É verdade. Vocês viram nas urnas como foi o voto do ladrão. Se dependesse do voto apenas dos prisioneiros no Brasil, ele teria ganho disparado no primeiro turno. Ele vai voltar para a cadeia, sim. Lugar de ladrão é na cadeia – declarou o chefe do Executivo.





– [Lula] teve a sua chance de mostrar para o Brasil e para o mundo como seria administrar um país sem corrupção. Optou pelo caminho errado e não ganhará no dia 30 de outubro – completou.





Nesta terça, a campanha de Bolsonaro levou ao ar no horário eleitoral gratuito na TV uma propaganda em que afirma que o petista foi o mais votado nos presídios do país. O tema também foi abordado em inserções ao longo daquele dia na programação televisiva.





– Os criminosos escolheram Lula para presidente. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saidinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco – dizia um trecho do programa.