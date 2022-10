O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou ato de campanha ao lado de apoiadores em Fortaleza neste sábado (15). O chefe do Executivo participou de comício no Polo de Lazer do bairro Conjunto Ceará, a partir das 14 horas.

Agora: Imagens impressionantes mostram grande quantidade de apoiadores durante ato de Bolsonaro em Fortaleza; VEJA VÍDEO pic.twitter.com/8lbDTpOZf7 — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) October 15, 2022