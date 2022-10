Lula e Bolsonaro disputam voto a voto com 50,2% e 49,8%

Levantamento nacional Futura, contratado pelo banco Modalmais, mostra uma disputa voto a voto entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro pelo comando do Palácio do Planalto nos próximos quatro anos. De acordo com a pesquisa, Lula teria 50,2% contra 49,8% de Bolsonaro.





Considerando os votos totais, o petista teria 46,9% contra 46,5% do atual presidente. Brancos e nulos somam 4,3% e 2,3% não souberam ou não quiseram responder.





Ao serem questionados sobre como estão acompanhando as campanhas políticas, o eleitor se mostrou conservador e a maioria, 57,8%, diz acompanhar pela Televisão.





Com esse cenário, 42,6% afirmam que o ex-presidente Lula está “realizando a melhor campanha” e 40,1% veem a campanha de Bolsonaro como melhor.





Perguntados sobre quem acham que está mais preparado para resolver os problemas do país, 44,2% apontaram Bolsonaro como o melhor, mas 44,1% acreditam que Lula é mais preparado.





Para 45,4% dos entrevistados, o maior medo é a volta do PT ao poder e 43,2% se preocupam mais com a continuação do governo atual.





A Futura ouviu 2.000 pessoas entre os dias 10 a 12 de outubro e os resultados tem nível de confiança de 95%, além de margem de erro de 2,2% para mais ou menos. O levantamento está registrado junto ao TSE sob o protocolo BR-06280/2022.





(Diário do Poder)