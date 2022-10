Pesquisa VERITÁ mostra que Bolsonaro já virou e indica vitória do presidente no 2º turno; VEJA NÚMEROS

O levantamento do Instituto Veritá, realizado por iniciativa própria, divulgado neste domingo (16) mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 51,2% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com apenas 48,8% das intenções de votos válidos na disputa do segundo turno da eleição.





O Instituto conta com o maior índice de acerto do país, com mais de 90% de assertividade entre pesquisas estaduais e nacionais.





Pesquisa registrado junto ao TSE: BR-04850/2022.





(Terra Brasil Notícias)