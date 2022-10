Jovem de 21 anos morre infectado por varíola do macaco em Minas

Na manhã deste domingo (9), um jovem de 21 anos morreu no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG), vítima da varíola dos macacos. O paciente tinha comorbidades e estava internado desde o dia 11 de setembro deste ano.





Atualmente, Pouso Alegre registra quatro casos confirmados, um em análise e 45 descartados.





A primeira vítima fatal confirmada devido à doença no país foi no dia 29 de julho deste ano, de um homem de 41 anos, que estava internado em Belo Horizonte. No dia 15 de agosto foi registrada a primeira confirmação da doença em uma mulher no estado. A jovem, de 26 anos, estava grávida, deu à luz o bebê e ambos ficaram em isolamento.





Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas Gerais tinha até a última sexta-feira (7), 523 casos confirmados da doença, com um óbito.





Eis a lista:





Alfenas – 1 caso

Andradas – 3 casos

Elói Mendes – 1 caso

Gonçalves – 1 caso

Itajubá – 2 casos

Paraisópolis – 1 caso

Poços de Caldas – 2 casos

Pouso Alegre – 4 casos

São Sebastião do Paraíso – 1 caso





(Gazeta Brasil)