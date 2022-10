Megaempresários decidem apoiar Bolsonaro após 1º turno: “Agora é ir forte para ganhar”

O clima de segundo turno tem movimentado os bastidores da política.





No turno anterior, grande parte da classe empresarial externou apoio a Jair Bolsonaro, presidente da República e candidato do PL à reeleição.





Ainda assim, alguns nomes importantes do setor econômico estavam inclinados a demonstrar sinal de afago a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na expectativa de que o esquerdista pudesse levar a disputa ao Planalto em turno único. Isso não aconteceu.





Com o advento do segundo turno, dois megaempresários que participaram de um encontro com o petista entraram em contato com um assessor direto de Bolsonaro.





De acordo com o jornalista Lauro Jardim, ambos demonstraram interesse em externar adesão à campanha do direitista.





Em clima festivo, um deles declarou: “Bem melhor que o esperado. Agora é ir forte para ganhar no segundo turno!”.

Outro nome





Na última quinta-feira, 6, o empresário e ex-apresentador de TV Roberto Justus declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro.





Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que “amaria que não houvesse uma polarização tão aguda neste momento”, mas que não poderia deixar de se “posicionar em um momento como este”.





Créditos: Conexão Política