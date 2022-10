Forças de segurança iranianas prendem crianças na escola

Crianças em idade escolar iranianas estavam sendo presas dentro das instalações da escola no domingo por forças de segurança que chegavam em vans sem placas, de acordo com relatos de mídia social que surgem do país quando os protestos contra o regime entram em sua quarta semana. As informações são do jornal britânico, The Guardian.





Segundo o veículo, as autoridades também fecharam todas as escolas e instituições de ensino superior no Curdistão iraniano no domingo – um sinal de que o Estado continua preocupado com a dissidência após semanas de protestos pela morte de Mahsa Amini, uma mulher curda de 22 anos.





Imagens mostraram protestos em dezenas de cidades em todo o Irã na manhã de domingo, com centenas de meninas do ensino médio e estudantes universitários participando diante de gás lacrimogêneo, clubes e, em muitos casos, munição real das forças de segurança, disseram grupos de direitos humanos. Teerã negou que balas reais tenham sido usadas.





No sábado, o principal canal de notícias do Irã foi brevemente invadido e interrompido com imagens e mensagens em apoio aos protestos contínuos. As imagens do líder supremo, Ali Khamenei, em uma reunião com autoridades do estado foram substituídas por imagens de manifestantes que morreram.





A agência de notícias semi-oficial Tasnim confirmou que o noticiário da TV estatal “foi hackeado por alguns momentos por agentes anti-revolucionários”.





(Gazeta Brasil)