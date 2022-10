Lula afirma que destino de Jair Bolsonaro já está traçado; VÍDEO

Nesta sexta-feira (14), o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, precisará cumprir os ritos de transição de governo, em 2023. O petista deu declarações durante coletiva de imprensa em Recife (PE).





Segundo Lula, o destino de Bolsonaro “está traçado”. Ele fez o comentário após dizer que o chefe do Executivo teria feito uso ostensivo da máquina pública pela reeleição, de forma nunca antes vista.





– Ele pode gastar o que quiser, está dado, o destino do Bolsonaro está traçado. Ele vai ter que ter humildade e, no dia 1º de janeiro, colocar a faixa no meu pescoço – falou.





*AE