Lula diz que sentiu orgulho de estar ao lado de Daniel Ortega

Durante debate na Band, neste domingo(16), o ex-presidente Lula (PT) disse que sente orgulho de ter participado das comemorações sobre a derrubada de poder na Nicarágua, ao lado do seu amigo, o ditador Daniel Ortega. Ele deu declarações após ser questionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que listou ações de Ortega contra padres e igrejas. As informações são do site O Antagonista.





– Eu senti muito orgulho de no dia 19 de julho de 1980 ir participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista que derrubou um ditador chamado Somoza, de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chávez sabe – que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria feito um terceiro mandato quando me propuseram – falou.









E acrescentou:





– Se o Daniel Ortega está errando, o povo da Nicarágua que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando, o povo que puna. Porque você, quem vai punir, é o povoo brasileiro em 30 de outubro.





(Pleno News)