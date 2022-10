Na frente de Lula, Bolsonaro o desmente sobre fake de pedofilia

No segundo bloco do debate na TV Bandeirantes, os candidatos à Presidência, Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), foram questionados sobre a divulgação de notícias falsas durante o período eleitoral.





O petista disse que o atual presidente cria muitas fakes news, mas Bolsonaro aproveitou o momento para rebatê-lo e falar sobre a mais recente desinformação lançada pelo Partido dos Trabalhadores que o acusou de pedofilia.





– Lula, se você não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, meliciano, canibal e a última, seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, de acusando de pedofilia, tentando me atingir no que eu tenho de mais sagrado que é a defesa da família brasileira e das crianças – declarou.





O presidente ainda citou a sentença de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que mandou suspender o vídeo com notícia falsa. (Pleno News)