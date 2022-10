Rússia nomeia "General Armageddon" para liderar guerra na Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia nomeou o general da Força Aérea Sergey Surovikin como o comandante geral das forças russas que lutam na Ucrânia, a terceira nomeação militar sênior de Moscou no espaço de uma semana.





Moscou diz que três pessoas foram encontradas mortas até agora como resultado de uma explosão em uma ponte que liga a Rússia à Crimeia.





O general do Exército Sergey Surovikin, que lidera o agrupamento “Sul” de tropas na Ucrânia e no Donbass, assumirá o comando geral das forças russas, anunciou o Ministério da Defesa no sábado.





“Por decisão do Ministro da Defesa da Federação Russa, o general do Exército Sergey Surovikin foi nomeado comandante do agrupamento conjunto das forças na área da operação militar especial”, lê-se no comunicado do ministério.





O general veterano ocupa o cargo de comandante das Forças Aeroespaciais Russas desde 2017. No mesmo ano, recebeu o título de Herói da Rússia por seu papel na operação militar na Síria. Antes disso, ele também participou de hostilidades na Chechênia.





De acordo com vários relatos da mídia russa, Surovikin recebeu o apelido de ‘General Armageddon’ por seus colegas, “citando sua abordagem linha-dura e pouco ortodoxa às operações militares”.





Surovikin assumiu o comando do agrupamento ‘Sul’ durante a campanha militar de Moscou na Ucrânia. No final de junho, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas haviam eliminado uma grande força ucraniana cercada na área de Gorskoye, na República Popular de Lugansk.





(Gazeta Brasil)