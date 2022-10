Senador protocola pedido por CPI de pesquisas eleitorais

Nesta segunda-feira (3), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) protocolou um pedido para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra os métodos de apuração das pesquisas eleitorais dos principais institutos brasileiros. As informações são do UOL.





O parlamentar alega que a CPI seria necessária para “aferir as causas das expressivas discrepâncias entre as referências prognósticas, principalmente de curtíssimo prazo, e os resultados apurados”.





O pedido ocorreu um dia após o primeiro turno das eleições.