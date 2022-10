Zema anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno das eleições

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou na manhã desta terça-feira (4) que apoiará a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. A informação foi divulgada pelo chefe do Executivo mineiro após uma reunião com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, em Brasília.





– Momento em que o Brasil precisa caminhar pra frente. Acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário [Lula] – declarou Zema.





O governador mineiro também disse ter herdado uma “tragédia” do governo petista de Fernando Pimentel em Minas Gerais e que, por causa disso, decidiu ir a Brasília declarar apoio ao atual presidente no segundo turno da disputa.





O Novo, partido ao qual Zema é filiado, emitiu um posicionamento no qual disse ser “totalmente contrário ao PT, ao lulismo e a tudo o que eles representam”. Já Bolsonaro, durante uma conversa com jornalistas da qual o governador de Minas Gerais também participou, agradeceu o apoio e afirmou que os dois sempre tiveram um “diálogo muito franco”.





– Nada tratado entre nós visava outros interesses a não ser o futuro do estado e, da nossa parte, do Brasil. O governador Zema passou um breve filme do que foi a gestão do PT para seu estado, e podemos dizer a mesma coisa sobre o Brasil – afirmou o presidente.





(Pleno News)