Tarcísio de Freitas é eleito governador de São Paulo

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito governador de São Pauo. Com 89,87% das urnas apuradas, ele marcou 55,42% dos votos e não pode mais ser ultrapassado pelo ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que está com 44,58 dos votos. A disputa entre os dois contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) de um lado e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do outro. A eleição no estado é histórica, pois é a primeira vez em 28 anos que o Palácio dos Bandeirantes não será ocupado por um representante do PSDB.





O resultado refletiu o primeiro turno, que terminou com Tarcísio com 42,32% dos votos e Haddad com 35,70%. No primeiro turno, Tarcísio teve 9,8 milhões de votos e Haddad 8,3 milhões. A vitória de Tarcísio também já tinha sido apontada pelos principais institutos de pesquisa do país, apesar de dentro da margem de erro. O último levantamento do Datafolha, divulgado no sábado (29/10), mostrou o ex-ministro de Bolsonaro com 53% e o petista com 47%. Já a pesquisa do Ipec, também divulgada no sábado, indicou Tarcísio com 52% contra 48% de Haddad.





Maior colégio eleitoral do país com 34,6 milhões de eleitores, São Paulo desperta grande interesse dos dois candidatos à Presidência da República. Tanto Lula, quanto Bolsonaro se dedicaram nas semanas que antecederam o segundo turno a aproveitar o palanque de seus candidatos ao governo para angariar votos.





Créditos: Correio Braziliense.

Foto: reprodução/internet.