Agora vai? NASA retoma o projeto Artemis I e foguete está pronto para lançamento

Em uma conferência realizada pela NASA, os funcionários disseram que a missão Artemis I é muito desafiadora, porém, ressaltaram que estão muito confiantes para o lançamento do foguete no próximo dia 14 de novembro.





O Space Launch System, um dos maiores foguetes do mundo, será o responsável pelo lançamento programado para sair da Plataforma 39B do Vehicle Assembly Building (VAB, sigla em inglês) da NASA no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, (KSC, sigla em inglês), às 13h01 do horário de Brasília.





Foram três tentativas anteriores de testes e duas de lançamento (ambas frustradas). Logo depois houve o furacão Ian que forçou o cancelamento da terceira tentativa de lançamento.





Na coletiva de imprensa feita pela NASA, os funcionários enfatizaram a confiança que estão sentindo nesta nova tentativa. Jim Free, administrador associado da Diretoria de Missão de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração na sede da NASA disse:





“Se não estivéssemos confiantes, não iniciaríamos a contagem regressiva quando o fizermos. Estamos confiantes em avançar”





E, claro, reafirmou que esta missão tem sido desafiadora desde o começo, mas muito promissora.





O administrador se mostra muito motivado e esperançoso para o sucesso da missão desta vez. Apesar de aceitar calcular riscos para obter os melhores resultados:





“Vimos desafios apenas para fazer todos os nossos sistemas funcionarem juntos. E é por isso que fazemos um teste de voo. Trata-se de ir atrás das coisas que não podem ser modeladas. E estamos aprendendo ao assumir mais riscos nesta missão antes colocamos a tripulação lá. E esses desafios, você sabe, vêm com esse complexo veículo e para onde estamos voando e como estamos chegando lá.”





Ainda agradeceu a equipe e disse que tudo isso só é possível pelos esforços dos pesquisadores, astronautas e demais funcionários da agência espacial.





Desde que voltou para o “estacionamento”, o SLS veio passando por modificações e remodelagens para entregar um lançamento perfeito.





Cliff Lanham, gerente sênior de operações de veículos do Programa de Sistemas Terrestres de Exploração da KSC afirmou que o foguete ficou bem protegido enquanto o furacão passava.





Caso se concretize com sucesso, a Artemis I promete ser o primeiro passo de retorno do ser humano à Lua. A NASA preparou outros três passos (missões) para que isso seja possível.





Depois da última etapa do projeto Artemis, o novo plano será conseguir chegar até Marte com tripulação humana.





Com informações da Bit Magazine.