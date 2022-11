Tornados no sul dos EUA deixam um morto e vários desaparecidos

Uma pessoa morreu e várias estão desaparecidas depois que fortes tornados atingiram os estados de Oklahoma, Texas e Arkansas, no sul dos Estados Unidos, disseram autoridades locais neste sábado (5).





As tempestades começaram na tarde de sexta-feira (4) e se espalharam pelo condado de McCurtain, localizado no sudeste de Oklahoma e na fronteira com Texas e Arkansas.





O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, relatou no Twitter uma única vítima fatal até agora: um homem de 90 anos.





No norte do Texas, na fronteira com Oklahoma, cerca de 50 casas foram danificadas ou destruídas, de acordo com o gabinete do xerife do condado de Lamar.





“Dez pessoas foram tratadas no Centro Médico Regional Paris, duas em estado crítico, mas estáveis”, afirmou no Facebook. “Não há mortes neste momento.”





Situação de desastre





Em Lamar, onde segundo as autoridades locais foram registrados muitos prejuízos, foi declarada situação de desastre.





O governador de Oklahoma disse que equipes de busca e resgate, assim como geradores de energia, foram enviados para a área de Idabel, uma cidade de cerca de 7.000 habitantes no sudeste de Oklahoma.





“As tempestades atingiram os condados de Bryan, Choctaw e Le Flore, entre outros. Houve ainda inundações repentinas em algumas áreas”, acrescentou.





O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA havia emitido alertas de tornado para partes do Texas, Oklahoma e Arkansas.





Créditos: R7.