Homem é preso por furtar picanha em Niterói

No início da tarde deste sábado (5/11), um criminoso foi preso pela Polícia Militar do Rio de Janeiro após tentar furtar peças de carne de um supermercado de Itaipu, em Niterói – Região Metropolitana do Rio. Ele foi conduzido pela equipe policial à delegacia da região. As informações são da própria PMERJ, via twitter.

