WhatsApp finalmente deixa você esconder status online para todos; Saiba como configurar

Os usuários do WhatsApp, um dos mensageiros mais utilizados no mundo, finalmente receberão um recurso de privacidade que vem esperando há anos, a opção de esconder o status para todo mundo. A empresa havia anunciado a ferramenta há quase dois meses.





Anunciado no perfil oficial da empresa no Twitter, o mensageiro da Meta agora vai permitir que usuários escondam o status “Online” para todos os usuários.





O recurso foi primeiro anunciado em agosto, e agora finalmente chegou em todas as plataformas. Antes apenas alguns usuários fora da versão beta do aplicativo podiam usar a ferramenta.





A empresa chama de “presença online”, e como o nome indica, tem o intuito de esconder, para alguns usuários ou todos, que você está online naquele momento.





Escondendo seu status online no WhatsApp





A configuração é bem simples e funciona praticamente da mesma maneira em todas as versões do WhatsApp.





Para começar você primeiro tem que acessara o menu de privacidade do seu mensageiro, seguindo os passos abaixo, listados na página de suporte do WhatsApp:

Android: toque em Mais opções > Configurações > Privacidade;

toque em Mais opções > Configurações > Privacidade; iPhone: toque em Configurações > Privacidade;

toque em Configurações > Privacidade; KaiOS: pressione Opções > Configurações > Conta > Privacidade;

pressione Opções > Configurações > Conta > Privacidade; Computador: clique em Mais opções > Configurações > Privacidade;

No meu aplicativo esse caminho foi um pouco diferente, tanto no Android quanto na versão web do WhatsApp.





Na página inicial do app, eu cliquei nos três pontinhos no canto direito superior e naveguei até Configurações > Conta > Privacidade.





Agora é só clicar em Visto por último e online e escolher as opções Ninguém na seção Quem pode ver meu “visto por último” e Mesmo que ‘visto por último’ na seção “Quem pode ver quando estou online”.





Pronto, agora seu status “Online” não deve mais aparecer para nenhum dos seus contatos e só as pessoas com quem você estiver conversando vão saber que você está usando o WhatsApp naquele momento.





A função só aparece na versão mais atual do aplicativo, então você tem que atualizar o seu. Mas se mesmo assim ainda não estiver disponível, é só esperar alguns dias.





Créditos: Bit Magazine.