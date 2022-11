VÍDEO: Barroso chama brasileiros de “mané” e manda pararem de “amolar”

Ministro joga às favas a liturgia e o decoro do cargo que ocupa para destratar brasileiro que pedia respeitosamente uma resposta dele.





O ministro Luís Roberto Barroso jogou às favas a liturgia e o decoro do importante cargo que ocupa no Supremo Tribunal Federal (STF) para destratar brasileiros que pediam, respeitosamente, uma resposta às preocupações externadas por ele e pelos demais.





Voltando para o hotel luxuoso em que está hospedado durante a viagem em que representa a mais alta Corte do Brasil, o ministro foi abordado por um brasileiro que perguntando ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se ele daria acesso às Forças Armadas ao código-fonte das urnas eletrônicas.





Diante do silêncio de Moraes, o cidadão direciona a pergunta a Barroso. “Por favor, Barroso, responde pra gente?”, indagou. “Perdeu Mané, não amola”, disse o ministro para mais de um dos brasileiros, enquanto Moraes mandava beijos e acenava ironicamente.





Esse não foi o primeiro momento polêmico do ministro Barroso na viagem. Ele foi flagrado jantando com o advogado do presidente Lula.





(Pleno News)