BIZARRO: Despacho com bode morto é deixado na curva da morte em Ipueiras

Um despacho com um bode morto foi deixado na rodovia CE-257, no trecho da "curva da morte", localizado no distrito Matriz de São Gonçalo, na serra do município de Ipueiras.





Conforme um morador da região, motoristas que passaram pelo local na manhã desta quarta-feira depararam-se com a cena. Dentre os objetos, estavam bebidas alcoólicas entre cervejas e cachaças de várias marcas, além de refrigerantes, comidas, frutas. Os objetos estavam em cima de lençóis nas cores vermelho, preto e branco.





Dentre os objetos deixados no local, o que mais chamou atenção e assustou aos moradores da região, foi um bode morto.





O local onde foi deixado o despacho fica na descida da serra, onde ocorreram vários acidentes com vítimas fatais.





(Ipu Post)