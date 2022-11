“Confiem no capitão”, diz senador Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) exaltou as manifestações ao redor do Brasil em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar publicou um vídeo em que mostra alta concentração de pessoas no Centro do Rio de Janeiro, no feriado desta quarta-feira (2). Ele ainda acrescentou que a população deva “confiar no capitão”.





– Aplausos de pé a todos os brasileiros que estão nas ruas protestando, espontaneamente, contra a falência moral do nosso país! Confiem no Capitão!





Pouco antes desta postagem, Flávio havia compartilhado o pronunciamento do presidente em vídeo, no qual ele também elogia as manifestações, mas pede que as rodovias sejam desobstruídas e que o direito de ir e vir seja respeitado. (Pleno News)

Confiem no Capitão! pic.twitter.com/3LG08iYeqm — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) November 2, 2022