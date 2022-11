Ditador Kim Jong-un parabeniza Lula por vencer eleição

Líder da Coreia do Norte expressou confiança de que os dois países vão aprimorar "relacionamento amigável".





O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou felicitações ao presidente eleito no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por vencer nas urnas neste domingo (30).





No comunicado, o líder norte-coreano expressou a confiança de que os dois países terão um “relacionamento amigável”. Ele também desejou “boa sorte” ao novo governo brasileiro.





– Felicito-o pela sua eleição como Presidente da República Federativa do Brasil. Desejo-lhe boa sorte em sua nova função, expressando confiança de que o relacionamento amigável e cooperativo entre nossos dois países será aprimorado e fortalecido de acordo com as necessidades dos tempos – assinalou Kim.





A declaração ocorreu em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte. (Pleno News)