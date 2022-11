Cresce cotação de Haddad para ministro da Fazenda de Lula

Fernando Haddad está cada vez mais perto de ser escolhido como ministro da Fazenda de Lula (PT). Ele foi o candidato derrotado do PT ao governo de São Paulo neste ano. A informação é do site Poder360.





Formado em direito pela USP, mestre em economia e doutor em filosofia, Haddad já foi ministro da Educação (2005-2012).





Com atuação política no PT há décadas, ele tem a estampa procurada por Lula para comandar a economia em sua administração, de acordo com o portal:





“1) já foi ministro e sabe como funciona a máquina pública; 2) conhece Brasília e o dialeto do poder e do Congresso; 3) sabe falar a língua dos mercados quando necessário”.





Para alguns petistas, parte do empresariado e da Faria Lima seria uma surpresa premiar Haddad.





(Terra Brasil Notícias)