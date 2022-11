Cristiano Ronaldo supera Pelé em copas do mundo e vira maior de todos os tempos

Cristiano Ronaldo é o cara do recordes. O atleta chegou a uma marca inédita no Catar: ao abrir o placar contra Gana, de pênalti, ele se tornou o primeiro jogador a fazer gol em cinco edições de Copa do Mundo. O astro da seleção de Portugal deixou para trás três ex-jogadores com quem compartilhava o recorde de gols em quatro Mundiais: Pelé e os alemães Uwe Seeler e Miroslav Klose.





O atacante de 37 anos tem agora oito gols marcados em Copas do Mundo. Se fizer mais um, vai igualar Eusébio como o maior artilheiro da seleção portuguesa em Mundiais. Eusébio fez nove gols na única Copa que disputou, da Inglaterra, em 1966, quando foi artilheiro do torneio.





Os demais recordistas, todos já aposentados, são o ex-goleiro mexicano Antonio Carbajal (Brasil-1950, Suíça-1954, Suécia-1958, Chile-1962 e Inglaterra-1966), outro mexicano, o ex-zagueiro Rafael Márquez(Japão e Coreia do Sul-2002, Alemanha-2006, África do Sul-2010, Brasil-2014 e Rússia-2018), o alemão Lothar Matthäus (Espanha-1982, México-1986, Itália-1990, EUA-1994 e França-1998) e o ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon (França-1998, Japão e Coreia do Sul-2002, Alemanha-2006, África do Sul-2010 e Brasil-2014).