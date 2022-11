Lembra da jovem que afirmou que ficou grávida de uma “rajada de vento”?

O caso viralizou e ganhou grande repercussão em todo o mundo.

Uma jovem de 25 afirmou que ficou grávida após levar uma rajada de vento, supostamente este seria o primeiro caso da história de uma inseminação através de uma ventania.





A mulher descobriu que estava grávida alguns minutos antes de dar à luz e foi então que ela descreveu para os médicos como ficou grávida.





O caso aconteceu na cidade de Cianjur, em West Java, localizada na Indonésia, e o caso passou inclusive a ser investigado pela polícia local.





Para o portal Times Now, a jovem identificada como Siti Zainah, de 25 anos, revelou que estava na sala de sua casa, quando de repente “sentiu” uma rajada de vento.





“Depois da oração da tarde, eu estava deitada de bruços e, de repente, senti uma rajada de vento entrar na minha vagina”, afirmou Siti Zainah.Quando a jovem começou a sentir as dores do parto ela foi socorrida e levada às pressas para uma unidade de saúde próxima de sua residência.





Eman Sulaeman, diretor da unidade de saúde, afirmou que o parto foi normal e que mãe e bebê permaneceram em condições saudáveis.





Ainda de acordo com Eman Sulaeman, o caso de Siti pode ser considerado como uma “gravidez enigmática”, ou seja, este tipo de situação acontece quando a mulher não sabe que está grávida até o momento que começa a sentir as dores do parto.





Após o nascimento da menina, que pesou 2,9 quilos, a polícia local começou a investigar o caso da mulher que engravidou de uma maneira não natural.



Por Fabiana Batista Stos Minuto INFO